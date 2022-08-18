Музыкальные театры Новосибирска и Ташкента договорились об обменных гастролях

18.08.2022
Новосибирский театр музыкальной комедии договорился об обменных гастролях с Государственным театром музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана. Музыкальный театр примет творческий коллектив из Узбекистана в Новосибирске в сентябре, рассказал в пресс-центре ТАСС и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
«Между Новосибирским театром и министерством культуры Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве. Будут обменные гастроли», — сказал Зимняков.
Директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис уточнил, что спектакль ташкентского театра «Интервью с легендой» пройдет в Новосибирске 18 сентября.
Фото: Pixabay