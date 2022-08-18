Музыкальные театры Новосибирска и Ташкента договорились об обменных гастролях

«Между Новосибирским театром и министерством культуры Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве. Будут обменные гастроли», — сказал Зимняков.





Директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис уточнил, что спектакль ташкентского театра «Интервью с легендой» пройдет в Новосибирске 18 сентября.





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