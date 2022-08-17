Роберт Де Ниро сыграет двух мафиози в криминальной драме Барри Левинсона

Новый фильм постановщика «Человека дождя» станет пятой совместной работой актера и режиссера, сообщил Deadline.





По информации издания, Роберт Де Ниро исполнит сразу две главные роли в «Умниках» (в другом переводе — «Мудрые парни») — лидеров противоборствующих преступных кланов Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Картина основана на истории реальных личностей.





События развернутся в США в прошлом веке вокруг соперничающих друг с другом «семей» выходцев из Италии, промышляющих организованной преступностью.





Сценарий подготовил оскаровский номинант Николас Пиледжи, по книге которого Мартин Скорсезе снял «Славных парней». Де Ниро сыграл в этом фильме одну из ключевых ролей. Его продюсер Ирвин Уинклер тоже значится в команде новой ленты. Однако «Умники» никак не будут пересекаться с гангстерской классикой, отмечает издание.





Фото: кадр из фильма «Славные парни»