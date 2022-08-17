Трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы» появился в Сети

Студия MGM поделилась роликом по фильму About Fate — американской версии советской киноклассики, снятой российским режиссером Марюсом Вайсбергом.





Романтическая комедия расскажет о двух незнакомцах, которые готовятся к свадьбам. В результате череды случайностей и нелепостей они встречаются в одной квартире и влюбляются друг в друга, что полностью переворачивает их жизни и жизни их партнеров.





Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.





Русскоязычные комментаторы скептически отнеслись к идее ремейка. «Если фильм провалится, вините русских», — написал пользователь Yaroslav Kachura.





«Ирония судьбы в Голливуде» появится в онлайне и избранных кинотеатрах 9 сентября.





Оригинальная «Иронии судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова дебютировала 1 января 1976 года, став отечественной новогодней телетрадицией.





Фото: кадр из фильма About Fate