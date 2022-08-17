Музыкальный марафон к 85-летию Иосифа Кобзона стартовал в Сибири

Первым принявшим проект «Мой путь» городом стала Тюмень, сообщили в Минкультуры РФ.





В департаменте культуры Тюменской области подчеркнули, что получили «теплый отклик от зрителей».





«Тысячи жителей нашего региона подпевали известным советским и российским хитам», — сказала глава ведомства Елена Майер, отметив, что в концерте участвовал коллектив в составе артистов из Беларуси, России и Украины.





Следующие остановки марафон сделал в Новосибирске, Салаире (Кузбасс), Кемерове. Далее он отправится в еще один кузбасский город Прокопьевск, а затем — в Забайкалье. 21 и 22 августа концерты смогут посетить жители Агинского и Читы.





В программе марафона — не только песни из репертуара Кобзона, но и композиции Петра Дранги, Таисии Повалий, Мариам Мерабовой, Руслана Алехно, кавер-группы «Республика» и других артистов.





Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, Росконцерта и культурного фонда «Кобзон».





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