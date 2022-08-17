«Отменить нас нельзя»: Владимир Машков высказался о российской культуре

Худрук Театра Олега Табакова прокомментировал попытки отмены отечественной культуры и санкции в беседе с «КП» на форуме «Таврида.АРТ».





Сегодня россияне живут в «абсолютно невероятной, развивающейся стране, которая, наконец, поднимает голову после многих десятилетий унижения», считает артист.





«Отменить нас нельзя», — подчеркнул Машков, назвав сограждан сильными, умными и талантливыми.





Включение в санкционный список ЕС никак не сказалось на его работе и работе вверенного ему театра, подчеркнул собеседник. В июле власти Евросоюза ввели ограничения против артиста, приняв очередной пакет мер в отношении РФ.





Фестиваль творческих сообществ «Таврида.АРТ» проходит в Крыму в четвертый раз. Он объединяет более 300 событий. В этом году темами форума стали противодействие попыткам «отмены российской культуры», а также возможности для жизни и работы в РФ. Фестиваль продлится до 19 августа.





Фото: кадр из фильма «Движение вверх»