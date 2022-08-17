Максим Галкин спел о возвращении на родину и «награде за все былые муки»

Песню о возвращении домой юморист исполнил на концерте в Израиле. Об этом сообщил портал CT News со ссылкой на пост посетителя мероприятия.





В композиции прозвучали такие слова: «Нас ждет награда за все былые муки...». Цитату привел зритель. На этом основании издание предположило, что Галкин хочет вернуться в Россию «героем».





В начале лета СМИ сообщали, что на сольном концерте в Хайфе артист спел песню «Грустить не надо», написанную М. Блантером и В. Массом. «Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом», — поется в ней.





Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехали из РФ в Израиль. Юморист продолжает гастролировать по всему миру. Среди ближайших стран, где он даст концерты, значатся Польша, Британия, Испания. Осенью он отправится в Австралию и Новую Зеландию, затем вернется в Европу. Весной его ждут гастроли в США и Канаде.





Фото: кадр из сериала «Все могут короли»