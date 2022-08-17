Геймплей игры по миру сериала «Пространство» покажут на Gamescom

Трейлер игры The Expanse: A Telltale Series можно увидеть на открытии международной игровой выставки 23 августа, сообщил в соцсетях продюсер и ведущий шоу Джефф Кили.





Впервые об игре от Telltale Games стало известно в конце прошлого года. Спустя полтора года публике представят ее первые геймплейные кадры. Дата релиза пока не названа.





Игра основана на сериале «Пространство» (или «Экспансия»), который снят по одноименному научно-фантастическому циклу Даниэля Абрахама и Тая Френка. История разворачивается в будущем, когда земляне колонизировали Солнечную систему.





Сюжет игры станет приквелом к шоу и расскажет о командующей кораблем Камине Драммер, которая разыскивает некое сокровище, сталкивается с бунтом, загадками и разными персонажами.





Трансляция открытия Gamescom начнется в 21:00 по Москве.





Фото: скриншот / ютьюб