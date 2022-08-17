«Северный ветер» Ренаты Литвиновой вернется в российские кинотеатры

Режиссер и исполнительница главной роли анонсировала повторный прокат драмы 2021 года. Об этом она сообщила в телеграм-канале.





С 25 августа в российских кинотеатрах начнут показывать последний на сегодня фильм Ренаты Литвиновой. 22 августа в 19:30 в столичном кинотеатре «Октябрь» состоится спецпоказ и дискуссия с ее участием. Постановщица будет присутствовать на встрече по видеосвязи.





История сосредотачивается на могущественных женщинах правящего в Северных полях клана, которые живут в ожидании любви. Все меняется, когда невеста наследника погибает. Он предлагает заключить брак сестре погибшей возлюбленной и получает согласие. Так они обрекают и себя, и своего сына на страдания и проявление худшего в них. Еще больше мучений добавляет глава клана Маргарита (Литвинова), а полноту картины дополняют истории других членов семейства.





Автор называла киноленту «Северный ветер» продолжением своей одноименной пьесы, дебютировавшей на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году. Постановка была камерной и экспериментальной, а фильм стал костюмированной семейной сагой и ее «личным блокбастером», отмечала Литвинова.





Фото: кадр из фильма «Северный ветер»