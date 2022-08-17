Захар Прилепин раскритиковал новую экранизацию «Азазеля» Бориса Акунина

Писатель и общественный деятель прокомментировал в телеграмм-канале съемки сериала по роману автора, проживающего в Лондоне.





Действие сериала по первой книге из цикла об Эрасте Фандорине развернется в альтернативной России, которой правит Николай III (Максим Матвеев). Проект выпустит в 2023 году «Кинопоиск», то есть «Яндекс», уточняет комментатор.





По его словам, «это было бы почти хорошо», что в России «троллят» Акунина, экранизируя его произведение, или Макаревича, включая его песни на радио. Однако «никто никого не троллит», подчеркнул Прилепин. В этой ситуации он услышал «зов»: «Вернитесь и володейте нами».





Ранее «Плюс Студия» объявила о завершении съемок сериала «Азазель». Молодой сыщик Эраст Фандорин живет в 2023 году в России, где сохраняется монархия. Страна пережила только одну революцию — в области технологий. Поэтому Фандорин использует роботов и другую современную технику в своей работе.





По словам шоураннера Александры Ремезовой, перенести Фандорина в наши дни было сложно, поскольку он является героем своего времени. В итоге команда разработала «гибрид фандоринского мира и современности», задавшись вопросом, какой могла бы быть Россия без революции и СССР.





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