Жители Тбилиси выступили против песен на русском языке

Тбилисцы попытались запретить белорусским музыкантам петь русскоязычные композиции. Об инциденте сообщил «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.





Молодые исполнители из Беларуси выступали на одной из центральных улиц столицы Грузии, когда местные жители потребовали от них прекратить пение на «языке оккупанта». В ответ им напомнили, что «законом это не запрещено». Один из участников уличного выступления подчеркнул, что русский является его родным языком.





Ранее издание цитировало грузинскую газету «Квирис палитра», собеседником которого стал политолог Гия Хухашвили. Он высказал опасения по поводу поглощения Грузии российской «мягкой силой» и указал на экономическую, миграционную, политическую и культурную экспансию РФ. Политолог обратил внимание на российских музыкантов в Тбилиси. Сначала они пели песни Юрия Шевчука, а позже начнут исполнять треки Филиппа Киркорова, предостерег он.





Фото: Kober. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32326268