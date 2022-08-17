Зураб Церетели создал скульптуру первого градоначальника Москвы

О создании бронзового образа Тихона Стрешнева сообщается на сайте РАХ.





В настоящее время круглая скульптура высотой три метра находится в доме-музее автора в Переделкине. Куда она отправится дальше, не уточняется.





Создание памятника одному из сподвижников Петра I в год 350-летия российского императора является свидетельством сохранения исторической памяти, отмечается в сообщении.





Представитель дворянского рода Стрешневых был дядькой юного Петра, а позже стал его доверенным лицом. В 1700-1711 годах он занимал должность московского губернатора.





В пресс-службе добавили, что в течение всей творческой деятельности Церетели исследует историю России. Ранее он создал бронзовые скульптуры представителей семьи Романовых, бюсты других правителей Российского государства.





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