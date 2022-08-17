«Что там "жюрить"?»: Юрий Лоза объяснил отказ от наставничества в «Голосе»

Музыкант прокомментировал в разговоре с «Абзацем» новый состав жюри нового сезона шоу «Голос. 60+».





По словам артиста, он не согласился бы стать членом жюри музыкального проекта Первого канала, поскольку уверен в полном отсутствии искренности у его наставников и участников.





«А что там "жюрить"? Там все расписано вплоть до эмоций», — заявил он, добавив, что не является профессиональным актером.





Лоза выразил уверенность в том, что таланты не нужны проекту, поэтому их отсекают на слепых прослушиваниях. Он считает, что создателям программы необходимы типажи и шоу. По этой причине музыкант не одобрил название проекта, не отражающее его истинную суть.





В грядущих выпусках музыкального проекта наставниками станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже бывавшие в составе жюри, а также новички Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Вести программу будет Лариса Гузеева. Экс-ведущий Дмитрий Нагиев подтвердил, что взял паузу.





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