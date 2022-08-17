Кушинашвили раскритиковал Шукшину за поиски врагов в поп-музыке

В авторском ютьюб-шоу «Каково?!» шоумен прокомментировал претензии актрисы к украинским и другим певцам.





По словам Отара Кушинашвили, Мария Шукшина услышала в песнях Софии Ротару, Верки Сердючки и Лаймы Вайкуле «надругательство над понятием патриотизма».





«Что происходит? Какая флуктуация ума. <...> Это просто поп-музыка и не нужно усматривать врагов», — заявил он.





Сегодня люди разделены эпохой, когда путь к свету из затхлости можно определить только «внутренним усилием воли», подчеркнул ведущий.





Ранее Шукшина опубликовала в Telegram-канале сообщение подписчицы, столкнувшейся с «омерзительным зрелищем». Так, она назвала песни Ротару и Сердючки, прозвучавшие на теплоходе во время прогулки по Москве-реке. Подписчица попросила организаторов убрать композиции украинских певцов и поинтересовалась у Шукшиной, куда обратиться с этим вопросом.





Актриса назвала ситуацию «незаурядной» и «небезобидной» с учетом идущей «войны культурных кодов». Она предложила «в условиях военного времени» обращаться в ФСБ.





Фото: кадр из сериала «Старые кадры»