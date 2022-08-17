«Планетарность» будет темой работ художников на фестивале EverArt Weekend в августе

17.08.2022
Четвертый международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend пройдет очно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в онлайн-формате с 26 по 28 августа, свои работы на тему «Планетарность» представят более 300 участников.
В их числе художники, чьи произведения искусства выставлялись в России и за рубежом, сообщили организаторы.
«Темой фестиваля EverArt Weekend в 2022 году станет „планетарность“. В программе фестиваля примут участие 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе объединение „Выставочные залы Москвы“, Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles. Также участниками фестиваля станут 300 молодых и уже известных <...> художников. Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса», — говорится в сообщении.
Фото: Pixabay