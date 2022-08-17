«Планетарность» будет темой работ художников на фестивале EverArt Weekend в августе

В их числе художники, чьи произведения искусства выставлялись в России и за рубежом, сообщили организаторы.





«Темой фестиваля EverArt Weekend в 2022 году станет „планетарность“. В программе фестиваля примут участие 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе объединение „Выставочные залы Москвы“, Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles. Также участниками фестиваля станут 300 молодых и уже известных <...> художников. Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса», — говорится в сообщении.





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