Пушкинский музей купил древнеегипетский ритуальный жезл для своей коллекции

17.08.2022

Пушкинский музей купил древнеегипетский ритуальный жезл для своей коллекции

Коллекция Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина пополнилась новым экспонатом — ритуальным жезлом, относящимся к эпохе Среднего царства (XIX-XVIII века до нашей эры), на приобретение которого был объявлен сбор средств. Об этом сообщает Telegram-канал музея.

«Без преувеличения, памятник стал одним из сенсационных приобретений ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние сто лет — со времени поступления в музей коллекции Владимира Семеновича Голенищева (1856-1947), первого русского ученого-египтолога. Костяной жезл, напоминающий по форме полумесяц, серп или бумеранг, относится к важнейшим ритуальным предметам. Его использовали в магической практике египтян для обеспечения защиты от злых духов», — говорится в сообщении.

Для покупки экспоната музей объявил сбор средств в 2018 году — необходимо было собрать 6 млн рублей. 

Фото: Pixabay