Пушкинский музей купил древнеегипетский ритуальный жезл для своей коллекции

17.08.2022
Коллекция Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина пополнилась новым экспонатом — ритуальным жезлом, относящимся к эпохе Среднего царства (XIX-XVIII века до нашей эры), на приобретение которого был объявлен сбор средств. Об этом сообщает Telegram-канал музея.
«Без преувеличения, памятник стал одним из сенсационных приобретений ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние сто лет — со времени поступления в музей коллекции Владимира Семеновича Голенищева (1856-1947), первого русского ученого-египтолога. Костяной жезл, напоминающий по форме полумесяц, серп или бумеранг, относится к важнейшим ритуальным предметам. Его использовали в магической практике египтян для обеспечения защиты от злых духов», — говорится в сообщении.
Для покупки экспоната музей объявил сбор средств в 2018 году — необходимо было собрать 6 млн рублей.
Фото: Pixabay