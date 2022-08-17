Пушкинский музей купил древнеегипетский ритуальный жезл для своей коллекции

«Без преувеличения, памятник стал одним из сенсационных приобретений ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние сто лет — со времени поступления в музей коллекции Владимира Семеновича Голенищева (1856-1947), первого русского ученого-египтолога. Костяной жезл, напоминающий по форме полумесяц, серп или бумеранг, относится к важнейшим ритуальным предметам. Его использовали в магической практике египтян для обеспечения защиты от злых духов», — говорится в сообщении.





Для покупки экспоната музей объявил сбор средств в 2018 году — необходимо было собрать 6 млн рублей.





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