Появились свежие кадры убежища из экранизации игры Fallout

Снимки из грядущего сериала опубликовал в соцсетях стриминг Amazon Prime Video.





На кадрах представлено одно из подземных убежищ корпорации Vault-Tec с серыми коридорами, комнатами с продолговатыми окнами и синими стульями, детской с кроватками, а также фермой. На одной из стен виден плакат с Vault Boy и надписью «Внешний мир никогда не причинит тебе вреда».





Сюжет игр Fallout развивается на территории бывших США спустя века после ядерной войны. Выжившие люди спаслись благодаря бункерам и продолжают жить под землей. Главный герой поднимается из убежища, изучает внешний мир с его радиоактивными землями и анархией.





Создателями шоу выступают супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан, работавшие над «Миром Дикого Запада». Съемки начались в июне и проходят в Нью-Йорке. Дата релиза пока не озвучена.





Фото: Bethesda Softworks. Добросовестное использование,

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=3689272