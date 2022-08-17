Продюсеры хотят омолодить Джеймса Бонда в новой трилогии

На роль агента 007 ищут актера возрастом около 30 лет и ростом выше 178 см, сообщил журналист Росс Кинг в передаче Lorraine на канале ITV.





По его информации, в настоящее время продюсеры шпионской франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон ведут поиски следующего Бонда. При этом они уже отвергли кандидатуру 42-летнего шотландца Сэма Хьюэна («Чужестранка») из-за возраста.





Последний исполнитель роли Дэниел Крейг впервые примерил на себя шпионский костюм в 38 лет. В течение 15 лет он сыграл в пяти фильмах серии, завершив участие в ней в 53 года. Создатели хотят взять более молодого актера, который мог бы играть в бондиане в течение длительного срока. Речь идет минимум о трилогии, добавил Росс.





Другое условие — актер должен быть выше 178 см, то есть выше Крейга и ближе к предыдущим исполнителям роли (около 182 см).





Ранее братья Руссо заявили, что лучшим Джеймсом Бондом может стать 34-летний Реге-Жан Пейдж, известный по шоу «Бриджертоны».





Фото: кадр из фильма «Не время умирать»