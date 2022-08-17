В Санкт-Петербурге осенью состоится кинофестиваль любительских короткометражек «Кадетский взгляд»

Несколько образовательных, научно-исследовательских, культурно-просветительских и других международных мероприятий запланированы на 2022/2023 учебный год, сообщил начальник управления военного образования — заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России Игорь Муравлянников.

«Одним из таких мероприятий является VI Кинофестиваль любительских короткометражных фильмов и видеоработ „Кадетский взгляд“. Он пройдет с 19 по 21 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц и Нахимовского военно-морского училища», — сказал Муравлянников.





Во вторник он принял участие в заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств — участников СНГ.





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