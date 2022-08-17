Продюсер Лавров предостерег Баскова от создания аналога «Евровидения»

Попытки «клонировать» европейский песенный конкурс бессмысленны, поскольку в России уже есть похожий проект, заявил собеседник Blitz+.





«А чем "Новая волна" — не "Евровидение"?» — задался вопросом продюсер Сергей Лавров.





По его мнению, Басков опоздал с идеей российского варианта «Евровидения». В России есть фестиваль «Новая волна» композитора и продюсера Игоря Крутого, который «ничуть не хуже». Проекту нужно только немного увеличить масштаб, добавил комментатор.





Лавров подчеркнул, что не знает, что нового может предложить Басков для привлечения внимания.





Международный конкурс «Новая» волна основан в 2001 году Игорем Крутым и Раймондом Паулсом. В разные годы его победителями становились участники из РФ, Армении, Украины, Грузии, Болгарии, США, Кубы, Хорватии, Вьетнама и других стран. До 2014 года мероприятие проводилось в латвийской Юрмале, затем переехало в Сочи.





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