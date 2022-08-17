Военкино поддержит 10 кинокартин за два года

17.08.2022
Фонд поддержки военно-патриотического кино планирует поддержать около 10 кинокартин разного формата за два года. Об этом сообщил генеральный директор фонда Максим Ксензов на дискуссионной сессии Военкино на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
«Если говорить о цифрах, мы ожидаем, что за два года начнем поддерживать около 10 кинокартин разного формата. Показатели, на которые мы рассчитываем по деньгам, примерно средние по отрасли. Сейчас мы уже видим, что можем поддержать некоторые проекты», — сказал Ксензов.
Он отметил, что из наиболее интересных можно выделить проект полнометражного художественного фильма Владимира Машкова «Плутония».
Фото: Pixabay