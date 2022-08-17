Военкино поддержит 10 кинокартин за два года

«Если говорить о цифрах, мы ожидаем, что за два года начнем поддерживать около 10 кинокартин разного формата. Показатели, на которые мы рассчитываем по деньгам, примерно средние по отрасли. Сейчас мы уже видим, что можем поддержать некоторые проекты», — сказал Ксензов.





Он отметил, что из наиболее интересных можно выделить проект полнометражного художественного фильма Владимира Машкова «Плутония».





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