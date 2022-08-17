В России появился конкурс авторов русской песни «Автора!»

«Сегодня, здесь, на Тавриде, в этой творческой атмосфере мы объявляем о старте ежегодного международного конкурса авторов русской песни „Автора!“. Подобных конкурсов на нашей эстраде еще не было. Мы ждем авторов песен на русском языке из любого уголка нашей страны и даже из-за границы. Самые лучшие песни по итогам конкурса споют звезды, а авторы получат всестороннюю поддержку. Россия ждет новые имена и новые хиты! Приходите, участвуйте и побеждайте», — сказал он.





По задумке создателей конкурса, смотр поможет новым лицам найти свое место в отечественном шоу-бизнесе.





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