В Москве состоялась премьера фильма «Ночной режим»

Фильм выйдет в прокат 18 августа, режиссер — Андрей Либенсон. В центре сюжета фотограф Роман Белов. Он осужден пожизненно за убийство четырех человек. Герой считает себя невиновным, хотя не помнит, что произошло в ту самую ночь. Ему снится мужчина, предлагающий помочь найти настоящего убийцу.





В беседе с ТАСС исполнитель роли Романа Павел Табаков рассказал, что съемки картины проходили в Минске на заброшенных заводах.





«У нас было все время холодно, мы снимали на заброшенных заводах. Съемки проходили в Минске и в области, часа три от Минска ехать или четыре, в карьерах. Самый яркий момент съемок, наверное, карьеры, потому что там было очень ветрено и холодно», — поделился он.





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