В Перми начала работать выставка прикамских художников и скульпторов, посвященная рок-музыке

«Рок-н-ролл — это непрерывное движение, и это движение из наушников затекает в голову, из головы — в руки, из рук — в пластику воска, и после застывает в материале. Хотя и там продолжает движение, по крайней мере для меня. Это моя благодарность за музыку, которая пришлась на мою молодость и отчасти сформировала меня, которая и сейчас наполняет меня энергией жизни», — рассказал автор идеи выставки, пермский скульптор Юрий Шикин.





Выставка представляет собой некоторое осмысление рок-н-ролла и его влияние на современную культуру и самоопределение целого поколения.





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