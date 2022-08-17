Русский драматический театр в Якутии отправится на гастроли

17.08.2022
Старейший театр Якутии, Русский драматический театр имени А.С. Пушкина, организует приуроченные к 100-летию Якутской АССР гастроли в двух якутских городах — Алдан и Нерюнгри. Об этом сообщил ТАСС директор и художественный руководитель театра Александр Лобанов.
«После первых чисел сентября, после открытия театрального сезона театр поедет на неделю в Нерюнгри, а потом в Алдан. Выезжает порядка 50 человек: поедем полной командой и с полноценными декорациями. Постараемся максимально качественно отработать и показать хорошие спектакли», — сказал он.
Для зрителей предусмотрят вечерний и детский репертуар.
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