Русский драматический театр в Якутии отправится на гастроли

«После первых чисел сентября, после открытия театрального сезона театр поедет на неделю в Нерюнгри, а потом в Алдан. Выезжает порядка 50 человек: поедем полной командой и с полноценными декорациями. Постараемся максимально качественно отработать и показать хорошие спектакли», — сказал он.





Для зрителей предусмотрят вечерний и детский репертуар.





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