Государственный музей-заповедник С.А. Есенина реализует масштабный выставочный проект о поэте

Ровно сто лет назад, 10 мая 1922 года, поэт Сергей Есенин и его супруга Айседора Дункан совершили первый рейс гражданской авиации по маршруту Москва — Кёнигсберг. Уже на следующий день с железнодорожного вокзала супруги отправились в Берлин.

Проект «Сергей Есенин: я расскажу про свою тебе жизнь…» состоит из двух частей.

1 сентября в 16:30 в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ) состоится торжественное открытие выставки «Знакомый Ваш Сергей Есенин», на которой будут представлены репродукции фотографий поэта и его близких. Посетители также увидят рукописи и современные снимки села Константиново.

Временная экспозиция будет работать до 2 октября 2022 года.

3 сентября в 12:30 в филиале КОИХМ, Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса (п. Чистые Пруды), откроется выставка «Сергей Есенин: «Я расскажу про свою тебе жизнь…». В экспозиции будут представлены мемориальные вещи, принадлежавшие великому лирику, его родным и близким. Особое настроение создадут живописные полотна рязанских художников, запечатлевших родину поэта: В.М. Решедько, Л.Г. Виноградова, И.Г. Власовой, А.М. Титова, С.Ф. Якушевского и других.



Внимание гостей привлекут прижизненные авторские книги и коллективные сборники, а также зарубежные издания, рукописи и фотографии. Выставка будет работать до 20 ноября 2022 года.

Партнером проекта выступит Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, который предоставит копии фотографий поэта и его окружения.

Для всех желающих сотрудники Государственного музея-заповедника С.А. Есенина проведут увлекательную экскурсию и расскажут об основных этапах жизни и творчества великого русского поэта, а также о его малой родине – селе Константиново.

На открытиях выставок артисты музейного этнографического театра «Звонница» представят спектакль «Времен связующая нить», основанный на воспоминаниях сестер С.А. Есенина и очерках Анатолия Панфилова «Константиновский меридиан».

Фото: скриншот