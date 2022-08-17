Anacondaz объявили о начале судебных процессов из-за срыва концертов

Музыканты сообщили о переносе всех российских выступлений до конца 2022 года. Об этом говорится в Telegram-канале группы.





Anacondaz назвали решение об отмене и переносе концертов «вынужденным» и объяснили его «давлением властей на концертные площадки и организаторов».





Участники группы добавили, что начинают разбирательства в суде «против властей» по поводу сорванных шоу в Екатеринбурге и Перми. К каким ведомствам поданы иски, не уточняется.





Также отмечается, что приобретенные билеты будут действительны на новые даты, которые представлены в посте на афише. Ближайшее выступление, запланированное на 19 августа в Рязани, перенесли на 11 марта 2023 года. Всего в туре значатся 15 концертов в 14 городах: Мурманске, Белгороде, Смоленске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и др.





Ранее сообщалось, что музыкантов Юрия Шевчука («ДДТ») и Олега Ягодина («Курара») оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.





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