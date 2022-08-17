В России будет создана национальная премия в области детской литературы

«Министерство культуры Российской Федерации учреждает национальную премию в области детской литературы. Уведомление о подготовке проекта ведомственного приказа «О премии Министерства культуры Российской Федерации „Национальная премия „Большой писатель. Большой художник“ за вклад в развитие детской литературы“ размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.





Вручать премию будут современным авторам литературы для детей на русском языке и художникам-иллюстраторам таких произведений.





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