Произведения из фондов РОСИЗО привезли в Луганск

16 августа в столице ЛНР открылась выставка проекта «Наши традиции», сообщили в Минкультуры РФ.





Экспозиция расположилась в Луганском госцирке. Посетители могут познакомиться с пейзажами, портретами, плакатами, а также работами в других жанрах из коллекции РОСИЗО.





Директор учреждения Ольга Галактионова подчеркнула, что общая культура объединяет жителей ЛНР и РФ, являющихся наследниками одной страны и воспитанных на одних сказках, песнях и кинолентах. Сегодня особенно важно демонстрировать «духовное и культурное единство» народов, добавила она.





Проект «Наши традиции» подготовлен Минкультуры РФ и Музеем Победы при поддержке Минкультуры, спорта и молодежи ЛНР.



