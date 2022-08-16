Новый клип «Ленинграда» набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров

16.08.2022

Новый клип «Ленинграда» набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров
Сергей Шнуров и его группа представили видео «Гамаюн», посвященное «русскому беспилотнику». Ролик опубликован на ютьюб-канале коллектива.

За почти сутки с релиза клип на песню «Гамаюн» набрал более 470 тысяч просмотров и более 2,7 тысячи комментариев. 

«Музыка и вокал очень понравились! Осталось со смыслом разобраться», — отметил пользователь Леонид Жагер.

На кадрах представлены виды на поля и сено в рулонах. На некоторых из них мелькает человек с металлоискателем. Вероятно, запись сделана с дрона. Участники «Ленинграда» в клипе не появляются. 

За кадром звучит голос вокалистки Зои (Ксения Руденко), исполняющей припев с русскими народными элементами, а также речитатив в исполнении фронтмена Сергея Шнурова.

Фото: кадр из клипа «Гамаюн»