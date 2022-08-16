Вышел первый тизер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо»

Ролик по хоррор-антологии появился на официальном ютьюб-канале сервиса Netflix.





Мексиканский мастер ужасов Гильермо дель Торо представил в тизере новый проект, в который пригласил разных постановщиков. Каждый из них расскажет свою страшную историю из отдельного мира.





На кадрах можно увидеть процесс рождения некоторых существ из грядущего шоу, над которыми специалисты работали «со всей художественностью», необходимой для создания «хорошего монстра», отметил режиссер.





«"Кабинетом редкостей" я пытаюсь сказать: "Смотрите, мир одновременно прекрасен и ужасен"», — подчеркнул дель Торо, выступивший исполнительным продюсером проекта.





Антология дебютирует на Netflix 25 октября и будет выходить в течение нескольких дней. Всего зрители увидят восемь эпизодов. Среди режиссеров серий значатся Кэтрин Хердвик, Дженнифер Кент, Дэвид Прайор и др.





Фото: кадр из тизера «Кабинета редкостей»