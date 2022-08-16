Десятая «Пила» дебютирует на Хэллоуин в 2023 году

Студии Lionsgate и Twisted анонсировали выход новой части хоррор-франшизы, сообщил Variety.





Премьера юбилейной «Пилы» намечена на 27 октября следующего года. Детали сюжета пока не разглашаются.





Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс заявили, что услышали просьбы поклонников и начали работу над новым фильмом, который понравится «как обычным любителям хорроров, так и фанатам франшизы «Пила».





Кинокартину срежиссирует Кевин Гротерт, работавший над предыдущими частями монтажером и продюсером. Шестая «Пила» стала его первой режиссерской работой. Как отметили продюсеры, передача ему режиссерского поста является частью стратегии.





Первая лента серии режиссера Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннелла с подзаголовком «Игра на выживание» вышла в 2004 году. Создатели предполагали выпустить ее только на видеоносителях, но после теплого зрительского приема премьеры на фестивале Sundance фильм отправили в прокат. В итоге только первая часть заработала более 103 млн долларов.





Фото: кадр из фильма «Пила»