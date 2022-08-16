Русский драмтеатр в Якутске организует спектакль для помощи пострадавшим от паводка

«Официально новый 132-й [театральный] сезон мы открываем 2 сентября традиционно спектаклем по Александру Пушкину. Однако на сборе труппы наш коллектив принял решение помочь пострадавшим от паводка людям и сыграть дополнительный спектакль уже 27 августа. Не первый год мы становимся самым посещаемым театром республики, всегда первыми открываем новый театральный сезон и уверены, что все наши зрители поддержат нас в этом начинании — купят билеты на этот специальный показ спектакля „Тетки“, чтобы помочь пострадавшим людям. Все средства от проданных билетов мы переведем на специальный счет для работников культуры пострадавших районов», — приводятся в сообщении слова директора и художественного руководителя Русского театра Александра Лобанова.





«Тетки» являются одним из самых популярных комедийных спектаклей театра.





Фото: Pixabay