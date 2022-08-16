Русский драмтеатр в Якутске организует спектакль для помощи пострадавшим от паводка

16.08.2022

Русский драмтеатр в Якутске организует спектакль для помощи пострадавшим от паводка

Старейший театр Якутии, государственный академический Русский драматический театр им. А. С. Пушкина организует специальный показ спектакля. Полученные средства от которого направят для помощи пострадавшим от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Официально новый 132-й [театральный] сезон мы открываем 2 сентября традиционно спектаклем по Александру Пушкину. Однако на сборе труппы наш коллектив принял решение помочь пострадавшим от паводка людям и сыграть дополнительный спектакль уже 27 августа. Не первый год мы становимся самым посещаемым театром республики, всегда первыми открываем новый театральный сезон и уверены, что все наши зрители поддержат нас в этом начинании — купят билеты на этот специальный показ спектакля „Тетки“, чтобы помочь пострадавшим людям. Все средства от проданных билетов мы переведем на специальный счет для работников культуры пострадавших районов», — приводятся в сообщении слова директора и художественного руководителя Русского театра Александра Лобанова.

«Тетки» являются одним из самых популярных комедийных спектаклей театра.

Фото: Pixabay