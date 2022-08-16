Новосибирский театр оперы и балета посвятит новый сезон русской опере

«У меня есть предложение: всем российским театрам этот сезон посвятить русской опере. Мне кажется, в настоящем времени это единственное глубокое патриотическое решение», — рассказал Стародубцев.





Новый 78-й сезон НОВАТа 15-16 сентября откроет опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».





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