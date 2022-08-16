Новосибирский театр оперы и балета посвятит новый сезон русской опере

16.08.2022
Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) посвятит сезон 2022-2023 года русской опере и введет в репертуар все произведения Рахманинова в честь 150-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.
«У меня есть предложение: всем российским театрам этот сезон посвятить русской опере. Мне кажется, в настоящем времени это единственное глубокое патриотическое решение», — рассказал Стародубцев.
Новый 78-й сезон НОВАТа 15-16 сентября откроет опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».
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