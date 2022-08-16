В Иордании начинаются Дни российского кино

16.08.2022
Дни российского кино (Russian Film Days) начинаются в понедельник в Аммане, показы пройдут в течение трех дней в открытом кинотеатре Королевской кинокомиссии Иордании, сообщает пресс-служба «Роскино».
«Местные зрители увидят семейный приключенческий фильм „Пальма“, трагикомедию „Первый снег“ и историческую драму „Француз“. Иордания станет первой страной на Ближнем Востоке в календаре Russian Film Festival 2022 года», — говорится в сообщении.
Все картины будут демонстрировать на большом экране с арабскими и английскими субтитрами.
Фото: Pixabay