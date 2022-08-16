В Иордании начинаются Дни российского кино

«Местные зрители увидят семейный приключенческий фильм „Пальма“, трагикомедию „Первый снег“ и историческую драму „Француз“. Иордания станет первой страной на Ближнем Востоке в календаре Russian Film Festival 2022 года», — говорится в сообщении.





Все картины будут демонстрировать на большом экране с арабскими и английскими субтитрами.





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