Иван Ургант анонсировал сольный концерт в Москве

На сцене одной из столичных площадок появится альтер эго шоумена — «безумно талантливый и скромный артист» Гриша Ургант, сообщается на его странице во «ВКонтакте».





Первый за время длительного перерыва концерт назначили на 14 октября в клубе «Урбан». Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.





Grisha Urgant — комедийно-музыкальный проект Ивана Урганта, который ранее выступал под именем Внуук. По легенде, Гриша — уроженец белорусского города Молодечно, которому около 40 лет. В 2012 году он выпустил альбом Estrada. Автором музыки и текстов композиций выступил Иван Ургант, который также спродюсировал пластинку вместе с Павло Шевчуком.





Ранее сообщалось, что авторскую передачу шоумена «Вечерний Ургант», которая выходила на Первом канале, могут закрыть. Последний выпуск появился в феврале, после чего шоу исчезло из эфира вместе с другими развлекательными программами. На этом фоне появились слухи о закрытии проекта.





Фото: кадр из клипа «Пиротехника»