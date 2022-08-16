Скончался автор романа «Заклинатель лошадей» Николас Эванс

16.08.2022
Британский писатель Николас Эванс, прославившийся благодаря бестселлеру «Заклинатель лошадей», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на литературное агентство United Agents.
Отмечается, что Эванс умер в собственном доме на юго-западе Англии в графстве Девон от сердечного приступа.
Наиболее известным произведением писателя стал вышедший в 1995 году роман «Заклинатель лошадей»: по всему миру было продано более 15 млн экземпляров книги, изданных на 40 языках.
Фото: Pixabay