Скончался автор романа «Заклинатель лошадей» Николас Эванс

Отмечается, что Эванс умер в собственном доме на юго-западе Англии в графстве Девон от сердечного приступа.





Наиболее известным произведением писателя стал вышедший в 1995 году роман «Заклинатель лошадей»: по всему миру было продано более 15 млн экземпляров книги, изданных на 40 языках.





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