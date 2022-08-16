В Екатеринбурге стартовал фестиваль музыкальных концертов под открытым небом

В первый день солисты филармонии исполнили известные произведения русской классики, передает ТАСС.





«В рамках фестиваля состоится 27 концертов, всего на 8 из которых вход будет по билетам, все остальные мероприятия бесплатные», — рассказала руководитель департамента творческого планирования филармонии Юлия Цвиль.