В Екатеринбурге стартовал фестиваль музыкальных концертов под открытым небом

16.08.2022
Фестиваль общедоступных музыкальных концертов под открытым небом «Воздушный сезон», реализуемый Свердловской филармонией, начался в главном парке Екатеринбурга — Парке Маяковского.
В первый день солисты филармонии исполнили известные произведения русской классики, передает ТАСС.
«В рамках фестиваля состоится 27 концертов, всего на 8 из которых вход будет по билетам, все остальные мероприятия бесплатные», — рассказала руководитель департамента творческого планирования филармонии Юлия Цвиль.
Фото: Pixabay