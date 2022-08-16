Театр «Геликон-опера» начнет сезон со съемок фильма

16.08.2022
Театр «Геликон-опера» откроет 33-й сезон съемками фильма «Пиковая дама», впервые с 1982 года на основе оперы создадут музыкальный художественный фильм.
Съемки пройдут в Москве, начало запланировано на 16 августа, сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.
«Историческое событие у нас завтра. Мы начинаем снимать фильм-оперу „Пиковая дама“. <...> Планируется показ в кинотеатрах. <...> Мы думаем, что это будет очень интересно», — сказал худрук.
Он добавил, что проект осуществляется совместно с телеканалом «Россия-Культура».
Фото: Pixabay