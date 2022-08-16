Итальянская художница Laika посвятила новую работу в Риме афганским женщинам

Произведение названо «Красные туфли. Спасите афганских женщин» и изображает женщину в парандже с закрытым лицом в красных туфлях на шпильках, ставших символом борьбы с насилием над женщинами.





Рисунок был выполнен в ночь на понедельник в месте неподалеку от посольства Афганистана в Риме.





«Прошел год с тех пор, как Запад приговорил Афганистан — страну, и так разоренную долгой войной, к новому Средневековью. Талибы (радикальное движение Талибан запрещено в РФ) при полной безнаказанности со своими законами толкают страну на десятилетия назад, и именно женщины платят высокую цену за происходящее», — прокомментировала автор свою новую работу.





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