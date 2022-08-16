Участниками книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире станут более 70 издательств

16.08.2022

Участниками книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире станут более 70 издательств

Более 5 тыс. посетителей примут участие в работе второго книжного фестиваля «Китоврас», который пройдет во Владимире с 19 по 21 августа. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Владимирской области Владимир Куимов.

На площадке соберутся представители более 70 издательств, известные писатели, литераторы, художники и артисты, которые проведут почти 90 мероприятий.

«Более 5 тыс. человек планируют посетить „Китоврас“, и более 70 российских издательств будут участвовать в этом большом мероприятии. Большие книжные ярмарки проходят и на Красной площади, и на ВДНХ. „Китоврас“ сегодня стоит в одном ряду с такими массовыми мероприятиями издателей, поскольку, действительно, приковано огромное внимание к этому фестивалю крупнейших компаний, которые занимаются сегодня книгоиздательством», — сказал он.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фото: Pixabay