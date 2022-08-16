Участниками книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире станут более 70 издательств

На площадке соберутся представители более 70 издательств, известные писатели, литераторы, художники и артисты, которые проведут почти 90 мероприятий.





«Более 5 тыс. человек планируют посетить „Китоврас“, и более 70 российских издательств будут участвовать в этом большом мероприятии. Большие книжные ярмарки проходят и на Красной площади, и на ВДНХ. „Китоврас“ сегодня стоит в одном ряду с такими массовыми мероприятиями издателей, поскольку, действительно, приковано огромное внимание к этому фестивалю крупнейших компаний, которые занимаются сегодня книгоиздательством», — сказал он.





Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».





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