Голливудский актер Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

16.08.2022
Американский актер Джонни Депп снимет фильм об итальянском художнике Амедео Модильяни после 25 лет перерыва в своей режиссерской деятельности. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
«Сага о жизни Модильяни — большая честь для меня, и по-настоящему большой честью является показ этого фильма на экранах, — заявил Депп в интервью The Hollywood Reporter. — Это <...> общечеловеческая история, с которой могут идентифицировать себя все зрители».
По информации журнала, Депп также выступит в роли продюсера совместно с Аль Пачино и Барри Навиди.
Съемки фильма должны начаться в Европе весной 2023 года, кастинг будет объявлен в ближайшее время.
Фото: Pixabay