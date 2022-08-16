Голливудский актер Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

«Сага о жизни Модильяни — большая честь для меня, и по-настоящему большой честью является показ этого фильма на экранах, — заявил Депп в интервью The Hollywood Reporter. — Это <...> общечеловеческая история, с которой могут идентифицировать себя все зрители».





По информации журнала, Депп также выступит в роли продюсера совместно с Аль Пачино и Барри Навиди.





Съемки фильма должны начаться в Европе весной 2023 года, кастинг будет объявлен в ближайшее время.





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