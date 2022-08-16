Гузеева заменит в «Голосе 60+» Нагиева, взявшего «творческую паузу»

О кадровых перестановках в популярном музыкальном шоу сообщили в пресс-службе Первого канала.





Лариса Гузеева будет вести новый сезон «Голоса 60+» вместо Дмитрия Нагиева, который посвятил проекту 10 лет. Его «творческая пауза» была запланирована несколько сезонов назад. По договоренности с ведущим, он должен был взять ее после десятого выпуска, который завершился в прошлом сезоне.





Вести конкурс исполнителей старшего возраста, открывающий новый сезон шоу, предложили «харизматичной» Гузеевой, которая удивилась этой идее. По ее словам, аудитория уже привыкла к Нагиеву, которые блестяще делал свою работу. В целом приходить в уже популярные проекты очень сложно, потому что при всем старании все равно у кого-то возникнет раздражение. Однако ведущая подчеркнула свою готовность к критике.





Гузеева добавила, что сегодня «другое телевидение» и «другой подход», когда заранее выученное не работает — публика на заготовки не реагирует. Реакцию может вызывать только то, что рождается здесь и сейчас, пояснила она.





Ранее стало известно, что 16 августа начнутся съемки слепых прослушиваний «Голоса 60+». Наставниками пятого сезона станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, ранее работавшие в проекте, а также дебютанты Александр Малинин и Игорь Корнелюк.





Фото: Pixabay