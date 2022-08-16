Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Виктора Зозулина

Правительственная телеграмма от ее имени поступила в Театр имени Евгения Вахтангова, где актер служил более 50 лет.





Народный артист РФ скончался 16 августа в возрасте 77 лет. О месте и времени прощания и похорон в театре сообщат дополнительно.





Ольга Любимова подчеркнула, что более полувека в Театре Вахтангова артист восхищал зрителей «энергией и многогранным талантом, вдохновляя знаменитых мастеров режиссуры». Кроме того, он подарил много интересных работ и отечественному кинематографу.





«Своими разноплановыми, запоминающимися и по-настоящему яркими ролями он снискал искреннюю всенародную любовь», — подчеркнула глава ведомства, выразив соболезнования родным и близким актера.





Коллеги назвали Виктора Зозулина одним из столпов Театра Вахтангова, а также обладателем редкого амплуа — героя-неврастеника с чувством юмора и музыкальностью. Он создал ряд запоминающихся театральных образов, активно работал на радио и ТВ, записывал аудиокниги, а также снимался в кино.





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