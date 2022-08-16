Сергей Безруков пояснил свои слова об оплате обучения студентов

На сборе труппы Московского Губернского театра 11 августа, говоря о планах на предстоящий сезон, Безруков рассказал об актерских курсах, набранных им во ВГИКе.





Он отметил, что все студенты, в том числе благодаря его помощи, будут учиться актерскому мастерству бесплатно и с первого курса станут принимать участие в спектаклях Губернского театра. Он сказал, что заплатил за студентов, отметив, что они все талантливые.





«После чрезмерного внимания к пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, понял, что мои слова об оплате обучения студентов во ВГИК могли быть истолкованы неверно, поэтому хотел бы еще раз все прояснить. Все студенты на моих курсах в Москве и Ростове-на-Дону действительно учатся бесплатно, и это большая радость и победа для меня как для преподавателя», — сказал собеседник агентства.





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