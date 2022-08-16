Сергей Безруков пояснил свои слова об оплате обучения студентов

16.08.2022

Сергей Безруков пояснил свои слова об оплате обучения студентов

Студенты, набранные на актерские курсы народного артиста РФ, художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова во ВГИКе в Москве и его филиале в Ростове-на-Дону, будут учиться бесплатно благодаря выделению государственных квот и благотворительной помощи. Об этом он сообщил ТАСС.

На сборе труппы Московского Губернского театра 11 августа, говоря о планах на предстоящий сезон, Безруков рассказал об актерских курсах, набранных им во ВГИКе.

Он отметил, что все студенты, в том числе благодаря его помощи, будут учиться актерскому мастерству бесплатно и с первого курса станут принимать участие в спектаклях Губернского театра. Он сказал, что заплатил за студентов, отметив, что они все талантливые.

«После чрезмерного внимания к пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, понял, что мои слова об оплате обучения студентов во ВГИК могли быть истолкованы неверно, поэтому хотел бы еще раз все прояснить. Все студенты на моих курсах в Москве и Ростове-на-Дону действительно учатся бесплатно, и это большая радость и победа для меня как для преподавателя», — сказал собеседник агентства.

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