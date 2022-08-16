Стартует региональный этап проекта «Юные актеры — детям Донбасса»

17 и 18 августа в Краснодарской филармонии откроется основной региональный этап благотворительного проекта, победившего в специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в АНО «Музыкальное сердце театра».





Далее проект отправится в тур. С 19 по 21 августа показы состоятся в Новороссийске и Анапе. С 22 по 28 августа пройдут представления для маленьких жителей Донбасса, временно проживающих в Крыму и Севастополе. Завершится тур в Ростове-на-Дону 29 августа.





В программу вошли спектакль для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и постановка для детей «Красная Шапочка & Серый волк». «Юная любовь» представляет собой инновационный спектакль-урок, созданный по мотивам трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира. История героев раскрывается с помощью приемов пяти видов театра: античного, дель арте, кабуки, системы Станиславского и театра Брехта. «Красная Шапочка & Серый волк» — добрая и веселая музыкальная сказка Евгения Крылатова для детей младшего возраста.





Первые показы спектаклей для детей и подростков Донбасса, размещенных в столичном регионе, состоялись в Москве 8 и 10 августа. Всего организатор проекта АНО «Музыкальное сердце театра» планирует провести более 40 показов для 20 тысяч юных зрителей из Донбасса в разных регионах страны. Масштабный по своей географии и социальной значимости проект стал возможен при активном участии и поддержке ПФКИ, департамента культуры Минобороны РФ, правительств Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, Севастополя, других регионов и общественных объединений.





Продюсер Дмитрий Калантаров рассказал о целях проекта: «Благодаря искренней работе молодых артистов, наш гастрольный проект донесет правильные моральные ценности, которые сформируют положительные личностные качества у юных зрителей спектаклей. Мы не оставляем детей из Донбасса один на один с их страхами, вопросами, переживаниями и проблемами, а приобщаем их к театру, даем темы и повод для выражений эмоций, включая их в позитивную творческую, духовную и интеллектуальную активность».





Фото: Лена Морозова