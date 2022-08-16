Сезон концертов «Военные оркестры в парках» закроется около Главного храма ВС РФ

«20 августа в Подмосковье на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России у Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации (ГХВС) состоится закрытие сезона концертов программы «Военные оркестры в парках — 2022», — отметили организаторы.





В торжественной церемонии закрытия примут участие музыкальный руководитель, член художественного совета фестиваля «Спасская башня», начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижер Тимофей Маякин, руководитель дирекции и член Общественного совета фестиваля Сергей Смирнов, а также начальник Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России Владислав Педенко.





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