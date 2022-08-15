Известные мексиканские сериалы станут доступны в KION в августе

15.08.2022
В фильмотеке онлайн-кинотеатра KION в августе появятся культовые испанские и мексиканские сериалы. В течение месяца 22 многосерийных шоу будут доступны пользователям стримингового сервиса, пишет Центральная служба новостей.
В перечень сериалов попала мексиканская теленовелла «Дикая Роза». Также в коллекции KION будет многосерийный детективный триллер «Мачеха».
Доступен станет и культовый в конце 90-х мексиканский сериал «Узурпаторша». В центре сюжета — две сестры-близняшки, которых разделили еще в младенчестве.
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