Пакистан стал лауреатом седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве

15.08.2022
Пиротехническая команда Пакистана заняла первое место на международном фестивале фейерверков «Ростех». Он прошел 13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Чемпионом этого года стала команда Пакистана», — сказали в пресс-службе.
В этом году в конкурсной программе фестиваля приняли участие команды из Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
Их выступления оценивало компетентное жюри международного класса. В него вошли эксперты из творческих профессий и представители пиротехнической отрасли.
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