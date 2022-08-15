Сотни креативных предпринимателей со всех городов России участвуют в масштабной программе финансовой поддержки

Она организована краудлендинговой платформой Ко-Фи и Национальным фондом поддержки правообладателей. До конца года более 100 креативных проектов в 11 направлениях: музыка, кино, дизайн, концертная деятельность, изобразительное искусство, телевидение, образование, издательское дело и литература, видеоблоги и аудиоподкасты — получат финансирование около 40 млн рублей. Зарегистрироваться и подать заявку можно на официальном сайте программы.

25-го числа каждого месяца организаторы объявляют имена победителей. Сейчас завершился третий этап программы. В июле больше всего заявок поступило от сценаристов, режиссеров и музыкантов, а самыми активными оказались участники не только из Москвы и Санкт-Петербурга, как это было на предыдущих этапах, но и из Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Ежедневно на сайте также регистрируются сотни креативных предпринимателей из Уфы, Самары, Челябинска и других городов.





По итогам голосования экспертного совета в номинации «100% поддержки» по 300 000 рублей на реализацию своих проектов получили: Яна Ксенина с короткометражным фильмом «Чистая поляна» (Москва — Самара); московско-тюменская команда создателей комедийного веб-сериала «Школа супергероев»; Наталья Фаустова из Москвы с альбомом «Колыбельные для всей семьи»; режиссер Олег Гриценко из Подмосковья с короткометражным фильмом «Капитан СССР» и межрегиональная команда создателей мультсериала «Пчелки. Медовые каникулы». Ее руководитель, оператор и монтажер Кирилл Комаров рассказал об участии в программе:





— У нас сложилась сильная межрегиональная коллаборация: продюсер Екатерина Максимова, которая отвечает за создание, дальнейшее продвижение фильма, поиск партнеров и площадок для его размещения, — из Челябинска, генеральный режиссер Ксения Михайленко — из Питера, а я сам — из Тулы. Мы уже достаточно долго работаем над нашей идеей, дорабатываем ее, ищем дополнительных людей в команду, поэтому сейчас, чтобы наконец реализовать ее, нам было особенно актуально привлечь финансирование. Раньше мы искали поддержку только на грантовых площадках, а сейчас получили ее на краудлендинговой. Это приятно.





Об актуальности поддержки творческих проектов и их развитии в регионах говорит Яна Ксенина:





— Мне хотелось поспособствовать развитию киноиндустрии в Самаре, моем родном городе, где и был снят фильм. Сейчас я живу в Москве, как и вся моя команда, но изначально мы получили средства на реализацию проекта на Поволжском питчинге дебютантов. Наш фильм уже получил грант от Союза кинематографистов РФ, Фонда президентских грантов и поддержку независимых инвесторов. Эти средства были вложены в съемки и первый этап постпродакшна, но организация экспедиции и вывоз съемочной группы из Москвы — дорогое удовольствие, и нам понадобился дополнительный бюджет на завершение постпродакшна. После того как все случится, я планирую приступить к съемке уже следующего, полнометражного фильма. Вопрос «где взять деньги?» всегда актуален для креаторов, поэтому такие программы поддержки сегодня особенно важны. Главное, грамотно распределить полученные инвестиции.





Наталья Фаустова также отметила, как важно сегодня поддерживать креаторов, и дала оценку краудлендингу:





— До посещения Российской креативной недели я даже не представляла, что в нашей стране есть такая краудлендинговая платформа, и очень обрадовалась, узнав о программе поддержки российских авторов. Им было непросто во время пандемии, а сейчас еще сложнее. Мой проект социально важен, востребован, поэтому я активно ищу источники финансирования и использую все возможности, чтобы активно его развивать. Как человек, имеющий и творческое, и бизнес-образование, я считаю, что краудлендинг может быть подспорьем для стартаперов, которые еще находятся в начале пути. Главное — заранее просчитать экономику проекта и попасть в аудиторию.





Своим опытом участия в программе поделился и Владимир Мотырев:





— Звезды совпали: мы только-только отсняли на свои средства пилотную серию сериала, стали искать финансирование на съемки всего сезона и почти сразу нашли программу поддержки. Я считаю, платформа Ко-Фи занимается тем, что сейчас особенно важно для развития креативной экономики, — поддержкой не только крупных, но и локальных проектов. Это очень актуально для талантливых людей из регионов — иметь возможность заявить о себе, реализоваться. Хотя я из Москвы, мы развиваем кинематограф в Тюменской области, снимаем сериал в Тюмени с юными актерами местного продюсерского центра «Мир кино» при его поддержке и также задействуем местных специалистов.





Олег Гриценко рассказал о том, как программа поддержки буквально спасла его проект:





— Фильм «Капитан СССР» — мой режиссерский дебют, который мы планировали снимать с командой на накопленные мной деньги, но уже на стадии активного предпродакшна поняли, что средств не хватит. Я не видел другого выхода, кроме как влезать в большие долги, как вдруг случайно увидел информацию об этой программе поддержки. Подавая заявку, я особо ни на что не надеялся, но в конце июля мне вдруг сообщили о нашей победе. На тот момент у меня уже

полностью опустились руки, так что этот день стал настоящим спасением. Теперь у нас нет выбора — мы просто должны сделать качественную, сильную работу. Вообще, на некоммерческое, короткометражное кино очень сложно найти финансирование, поэтому такие истории — просто находка для начинающих режиссеров и других креаторов.





Еще семь участников получили возможность безвозмездно привлечь необходимые средства в номинации «Поддержка лучших». По ее правилам, если раунды финансирования завершаются успешно, Ко-Фи и НФПП сами компенсируют инвесторам полную сумму с процентами. Среди них — питерская инди-группа «OΛOVO», получившая финансирование на запись и продвижение EP-альбома «Звучи». Впечатлениями делится ее создатель — поэт, музыкант и сонграйтер Вячеслав Рублев:





— О программе поддержки я узнал в одном из околомузыкальных чатов в Telegram. Сначала «присматривался» к ней, заходил на Ко-Фи, изучал витрину проектов и в итоге решил сам подать заявку. Для нас большая радость попасть в число победителей, потому что работа над каждой песней — скрупулезный труд, который требует существенных вложений в качество звучания, рекламу, продвижение. Для реализации задуманного нам не хватало именно бюджета. Несколько лет назад я проводил для выпуска сольного альбома краудфандинговую кампанию, но это было, скорее, не бизнес-проектом, а данью моим друзьям и слушателям, которые хотели получить готовую пластинку. Краудлендинг — это уже более «взрослый» инструмент привлечения инвестиций. Хотя бы потому, что порог входа на платформу — наличие ИП, определенного юридического статуса. Мне кажется, этот критерий позволяет фильтровать проекты, нацеленные на серьезную деятельность.