На Урале фестиваль фильмов о труде, искусстве, меценатстве покажет работы из 25 городов

15.08.2022
Организаторы первого фестиваля фильмов и телепрограмм о труде, искусстве и меценатстве «Демидофф», который пройдет с 8 по 11 сентября в Нижнем Тагиле Свердловской области, отобрали 45 работ из 25 российских городов. Всего на конкурс поступило 148 заявок. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор фестиваля, режиссер Александр Мартиросов.
Фильмы и программы будут представлены на открытых бесплатных показах.
«На первый открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, искусстве и меценатстве „Демидофф“ — именно три темы у фестиваля, это „три кита“ демидовского рода — было подано 148 заявок из 45 городов страны. Мне кажется, для первого фестиваля это совершенно потрясающий результат. Отборочная комиссия долго выбирала лучших на отборочном этапе, и вот сегодня сформировался шорт-лист, в который вошли 45 работ из 148 заявленных и 25 городов из 45 заявленных», — сказал он, уточнив, что в полуфинал прошли работы из Мурманска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи, Хабаровска, Перми, Пензы, Калуги, Омска, Самары, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Челябинска, Королева, Новосибирска, Казани и других городов.
Фото: Pixabay