На Урале фестиваль фильмов о труде, искусстве, меценатстве покажет работы из 25 городов

Фильмы и программы будут представлены на открытых бесплатных показах.





«На первый открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, искусстве и меценатстве „Демидофф“ — именно три темы у фестиваля, это „три кита“ демидовского рода — было подано 148 заявок из 45 городов страны. Мне кажется, для первого фестиваля это совершенно потрясающий результат. Отборочная комиссия долго выбирала лучших на отборочном этапе, и вот сегодня сформировался шорт-лист, в который вошли 45 работ из 148 заявленных и 25 городов из 45 заявленных», — сказал он, уточнив, что в полуфинал прошли работы из Мурманска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Сочи, Хабаровска, Перми, Пензы, Калуги, Омска, Самары, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Челябинска, Королева, Новосибирска, Казани и других городов.





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